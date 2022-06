Brand Lipcas: bedrijf volledig verwoest, zes gezinnen pas vanmorgen naar huis

"Hard om te vatten"

Zaakvoerder Ruben Casteleyn is zwaar aangeslagen door de brand. “Dit is op een jaar tijd een tweede grote klap die we krijgen. Een kindje verliezen is veel erger natuurlijk, maar toch. Dit is hard om te vatten.” Hij bekijkt het wel positief: “Ik werk al twaalf jaar in de fabriek, ik heb het nog geleerd van mijn opa. We moeten verder, het zit in mijn bloed”, zegt Ruben.

“Ik was aanwezig tijdens de brand. We hebben proberen blussen, zeker met tien apparaten. Ik heb er zelfs bloem op gegooid. Je doet alles om het vuur te stoppen. Op een bepaald moment heb ik mijn werknemers naar buiten gestuurd. Ikzelf ben dan nog naar het dak gegaan om te blussen, tot de brandweer kwam. Een kwartier later stond alles in lichterlaaie."

De nieuwbouw staat nog recht maar is licht beschadigd. Een deskundige zal moeten zien of het ook ok is om daarin eventueel verder te doen binnen enkele maanden. Ruben hoopt vooral dat ze de klanten niet verliezen.

Ook voor de werknemers die vanmorgen kwamen kijken, zijn er momenteel veel vraagtekens. “Toen ik opgebeld werd, had ik het zo erg niet verwacht. Maar je ziet het, hier schiet niets meer van over”, vertelt een werknemer