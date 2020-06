Brand in landbouwloods in Nieuwpoort

In Nieuwpoort is vanmorgen brand uitgebroken in een landbouwloods.

Vanmorgen is een grote landbouwloods volledig in de as gelegd langs de Victorlaan in Nieuwpoort. De landbouwer belde zelf de brandweer. Hij kon zelf nog de dieren en landbouwmachines uit de loods halen.

De brandweer van Nieuwpoort, Koksijde-Oostduinkerke, De Panne, Veurne en Diksmuide bestreden de brand en tankwagens zorgden voor de waterlevering. In de omgeving werden de toegangswegen afgesloten om doorgang te verlenen aan de brandweerwagens. De rook was kilometers ver zichtbaar.

De brandweer kon een aanpalende loods vrijwaren maar of deze loods schade opliep is nog niet bekend.

'Voorzichtig met brandresten'

'Even werd gevreesd dat de dakbedekking asbest bevatte, dit is echter niet het geval', zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek.

'Door de hitte en de wind zijn fragmenten van de brand over een grote afstand neergekomen. Indien u zulke resten vindt, verwijder ze best met handschoenen aan en gooi ze dan in een plastiek zak bij het restafval. Nadien handen goed wassen', zegt de brandweer.

Ramen en deuren dicht

Ook de politie Westkust vraagt aan de bewoners in de buurt om hun ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te zetten. Het gaat om de bewoners van de Cardijnlaan, Dudenhofenlaan, Albert-I-laan, omgeving havengeul, Stuiverwijk, 11 juliwijk en jachthavenwijk.

In de Victorlaan (Nieuwpoort) ter hoogte van nummer 5 staat een grote schuur in brand waarvan het dak momenteel ook aan het opbranden is. We willen mensen uit de Oostwaartse omgeving vragen om hun ramen en deuren dicht te houden. pic.twitter.com/t2LhE0kYNA — Politie Westkust (@pzwestkust) June 18, 2020