Brand in kippenloods in Watou

In Watou heeft het gisteravond gebrand in een kippenloods. De brandweer kon het vuur blussen met een bijzondere techniek.

De Brandweer Westhoek werd iets voor 18u30 opgeroepen voor een brand in de Warandestraat in Watou. Toen de brandweer ter plekke kwam aan de loods met 18.000 kuikens was er heel wat rookontwikkeling.

Blussen met bijzondere techniek

"Door de hevige warmte en beperkte watervoorraad, werden er preventief 4 extra tankwagens opgeroepen", zegt Kristof Louagie, woordvoerder van Brandweer Westhoek.

"Uiteindelijk kon de brand met een 'piercing nozzle' worden geblust van de buitenzijde. Door een 'piercing nozzle' te gebruiken, kan er water naar binnen gespoten door een klein boorgat in de muur of het dak. Zo wordt de brand en de omgeving afgekoeld zonder dat er extra lucht/zuurstof wordt toegevoegd."

Na ongeveer 1u20 was de situatie volledig onder controle, besluit Kristof Louagie.