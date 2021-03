Brand in kelder loopt goed af

Een vrouw uit Wervik werd gisterenavond opgeschrikt door haar rookmelders. In haar kelder was namelijk brand uitgebroken. Ze alarmeerde de hulpdiensten en kon op tijd het huis verlaten.

De brand gebeurde vrijdagavond langs de Diederik Geerbodelaan omstreeks halfelf in de kelder van een rijwoning. Dankzij het piepende alarm van de rookmelders werd bewoonster Bernadette B. tijdig wakker.

De alleenstaande dame kon zich tijdig uit de voeten maken en de hulpdiensten alarmeren. “In de kelder stonden onder meer een elektrische wastrommel en een plastic tuinstoel. Die smolt door de hitte haast helemaal weg en verspreidde heel wat rook."

Geen kwaad opzet

"Hoe het vuur precies ontstaan is, is onduidelijk, al lijkt kwaad opzet wel uitgesloten. De wastrommel was niet aangesloten op het elektriciteitsnet en werd recent ook niet gebruikt”, klinkt het bij Filip Simoens van de Wervikse brandweer.

De brandweerlui hadden de brand in de kelder snel onder controle. Elders in de woning hangt vooral een indringende brandgeur, waardoor deze tijdelijk onbewoonbaar is. Intussen kan de vrouw bij haar zoon terecht.