Brand in kasteel van Houthulst aangestoken

De brand die het kasteel in Houthulst volledig in de as legde, is wel degelijk aangestoken. Al is het nog niet duidelijk of dat opzettelijk gebeurde. Afgelopen vrijdag brandde het kasteel volledig uit.

"Uit onderzoek blijkt dat de brand van vorige week is ontstaan door menselijke tussenkomst. Het is nog niet duidelijk of het vuur al dan niet opzettelijk werd aangestoken", bevestigt het parket.

Het kasteel was eigendom van een Britse familie. Vroeger was het eigendom van de familie De Groote, onder meer Eugene en Hubert De Groote, voormalig burgemeesters van Houthulst. Micheline De Groote was de laatste bewoonster en is enkele jaren geleden overleden. Ze was getrouwd met een Brit en daardoor was het nu dus in handen van Britse eigenaars.

In het verleden werd het gebouw al vaker geplaagd door vandalen. Zo zijn destijds ramen ingeslagen en schilderijen vernield.

