Brand in kantoren Agro-Belts Kuurne

Een brand heeft zaterdagmorgen voor heel wat rook- en roetschade gezorgd in de kantoren van de firma Agro-Belts langs de Heirweg in Kuurne.

Het was de eigenaar van het bedrijf die de brand ontdekte en de brandweer verwittigde. Toen die omstreeks halfnegen aankwam, bleek het vuur zo goed als gedoofd door gebrek aan zuurstof. De brandschade in de kantoren bleef uiteindelijk beperkt, maar het vuur richtte wel heel wat rook- en roetschade aan. Hoe de brand ontstond, wordt onderzocht.

De firma Agro-Belts produceert zeefbanden voor gebruik in land- en tuinbouwmachines. Naast die in Kuurne heeft de firma nog vestigingen in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Rusland.