Brand in Iraanse gevangenis: opgesloten Olivier Vandecasteele uit Oostduinkerke maakt het "relatief goed"

Ngo-medewerker Olivier Vandecasteele uit Oostduinkerke maakt het relatief goed, zeggen familie en vrienden, die zijn situatie extra opvolgen na de brand in een gevangenis in Teheran.

Zaterdagavond kwamen acht gedetineerden om bij de rand in de Evin-gevangenis in Teheran. 61 anderen raakten gewond. Het vuur brak zaterdag uit, volgens het Iraanse regime na muiterij in de gevangenis. Al was dat niet onafhankelijk te controleren. Ooggetuigen maakten melding van meerdere explosies.

Meteen rezen ook vragen rond de situatie van Olivier Vandecasteele. Sinds februari zit de ngo-medewerker uit Oostduinkerke onschuldig vast in een Iraanse cel. Het lijkt er wel op dat hij binnenkort kan geruild worden voor de Iraanse terrorist Assadollah Assadi. Sinds de omstreden Iran-deal is zo'n uitwisseling mogelijk.

Maar volgens zijn entourage zit Vandecasteele dus nog altijd vast in Iran, al weten ze ook niet exact in welke gevangenis hij nu zit.

