Brand in huis in Sint-Eloois-Vijve, vrouw overleden

In Sint-Eloois-Vijve is een vrouw overleden bij een woningbrand. Dat bevestigt burgemeester Kurt Vanryckeghem.

De oproep voor de brand kwam iets voor 18 uur binnen als een geactiveerd brandalarm bij de brandweer van zone Fluvia, maar opmerkzame buren zagen dat er een brand was uitgebroken. Er was ook sprake van hevige rookontwikkeling. Het gaat om een woning in de Spechtenstraat in Sint-Eloois-Vijve bij Waregem.

De brandweer, een ambulance en de mug-dienst kwamen ter plaatse. "In de woning vonden onze ploegen een bewusteloos slachtoffer. Ze begonnen onmiddellijk met reanimatie", zei de persverantwoordelijke van brandweerzone Fluvia.

Maar reanimatie mocht niet meer baten, de vrouw van in de zeventig was al overleden.