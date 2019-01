Brand in horecazaak in Koekelare

De eigenaar van 't Vosmotje, die juist zijn zaak wou verlaten, merkte rook op en probeerde eerst nog zelf de brand te blussen. Hij raakte licht bevangen door de rook en werd later voor controle naar het ziekenhuis in Torhout overgebracht.

Bij aankomst van de brandweer was de brand al uitgebreid tot de bovenverdieping van de zaak. De korpsen van Koekelare en Kortemark bestreden samen het vuur. Er is vooral schade in de gelagzaal, waar het vuur ook is ontstaan.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.