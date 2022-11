Brand boven grillrestaurant in Kortrijk zou aangestoken zijn

Een verdachte moet voor de onderzoeksrechter komen op verdenking van brandstichting in een pand in de Zwevegemsestraat in Kortrijk. Daar brak maandagavond brand uit.

In een slaapkamer boven een grillrestaurant langs de Zwevegemsestraat in Kortrijk brak gisterenavond brand uit. Er was een man aanwezig in het pand die niet op tijd kon ontsnappen door de rook en de vlammen.

Ladder niet lang genoeg

Via een balkon op de bovenverdieping probeert hij naar buiten te klimmen, maar daar hangt hij vast. Buurtbewoners proberen te hulp te schieten met een ladder, maar die is niet lang genoeg. (Lees verder onder de foto.)

De brandweer kan de man uiteindelijk bevrijden. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht door rookintoxicatie.

Het parket laat weten dat een verdachte voorgeleid wordt voor de onderzoeksrechter op verdenking van brandstichting. Over de identiteit van de verdachte wil het parket voorlopig niets kwijt.