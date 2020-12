Brand Blankenberge: man aangehouden voor schuldig verzuim

Na de brand in een flat in Blankenberge gisteren heeft de onderzoeksrechter een man aangehouden op verdenking van schuldig verzuim.

De verdachte zou verzuimd hebben om hulp te verlenen aan een aantal bewoners van het pand, terwijl hij de brand had vastgesteld en hulp had kunnen verlenen zonder zichzelf of anderen in ernstig gevaar te brengen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt ondertussen verder.

Een Roemeens koppel is bewusteloos uit hun brandende appartement gehaald. Hun drie kinderen hadden het pand op eigen kracht kunnen verlaten. Ook een andere Roemeense man en een man uit Afghanistan moesten uit het pand bevrijd worden.

