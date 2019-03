Brand bij veevoederfabrikant Dumoulin in Kortrijk

In Kortrijk is even voor zes uur een zware uitslaande brand uitgebroken bij veevoederfabrikant Dumoulin. De brand brak uit op de bovenste verdieping van het gebouw aan de Spinnerijkaai bij het kanaal Bossuit-Kortrijk.

De rookpluim was meteen van erg ver te zien. Hulpverleningszone Fluvia kwam ter plaatse om de brand te blussen. Er zijn geen gewonden gevallen. Iedereen kon tijdig het bedrijf verlaten. De brandweer vraagt aan mensen uit de buurt om de ramen en deuren dicht te houden, maar de rook blijkt niet giftig. De brandweer moet nog de hele avond nablussen.

Brand brak uit in droger

Stephanie Deleul, woordvoerder van het bedrijf, geeft meer uitleg over de brand: "Het vuur is ontstaan in een droger die we gebruiken om veevoeder te maken. Onze eigen mensen hebben de brandhaard vastgesteld. Meteen zijn alle veiligheidsprocedures in gang geschoten. De brandweer is verwittigd en iedereen kon geëvacueerd worden. Zo'n droger zorgt ook voor aardig wat luchtverplaatsing en net daarom ook was er meteen veel rookontwikkeling. We zijn vooral tevreden dat er niemand gewond raakte.