Kort na de middag is bij veevoederfabrikant Dumoulin in Kortrijk een brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een silo. De brandweer was massaal ter plaatse.

Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk: brandweerzone Fluvia haalde één persoon uit de vlammen. De rookpluim was van ver te zien, tot over het water in Stasegem. Omdat de omstandigheden bij dit soort calamiteiten altijd moeilijk zijn, werd naast vijf brandweerwagens nog extra hulp ingeroepen.