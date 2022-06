Brand bij pannenkoekenbedrijf Lipcas in Zwevezele

Sinds drie uur vanmiddag woedt een grote industriebrand in Zwevezele. Het vuur zorgt voor een ravage bij Lipcas, een producent van pannenkoeken en poffertjes.

De rookpluim is van ver te zien, enkele mensen uit de buurt zijn geëvacueerd.

De brand is ontstaan in een oven, kwaad opzet lijkt uitgesloten. Niemand is gewond, de werknemers konden ontkomen. Brandweerwagens uit de ruime regio bieden hulp.