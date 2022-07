Brand beschadigt Brugse middelbare school

De middelbare school Maricolen in het centrum van Brugge heeft door een brand in de nacht van zaterdag op zondag ernstige schade opgelopen. Er was niemand in het schoolcomplex.

Rond half twee ontstond er vuur in het lokaal op de eerste verdieping van de Maricolen aan de Groenestraat. Er waren op dat moment geen aanwezigen. De brandweer kwam ter plaatse en startte meteen de bluswerken. De brand vond plaats in een recent geïsoleerd dak. Daaronder is er een groot lokaal, een kunstatelier, dat tot aan de nok van het dak reikt.

Dak beschadigd

Door de isolatie kon de brand binnen worden gehouden en is de brand niet overgegaan op andere aanpalende delen van het gebouw. Er was een sterke rookontwikkeling en er is ernstige schade in het hele schoolblok. Een deel van het dak is ingestort.

Na meldingen van een sterke brandgeur trok de brandweer van Brugge erop uit. Er waren oproepen binnengekomen uit Sint-Andries, een deelgemeente van Brugge, van burgers die door de wind de brand in het centrum konden ruiken. De brandweer moest daardoor eerst op zoek naar de plaats van het incident. Toen ze die vond, bleek het om een grote "indoor" brand te gaan. Die woedde hevig maar sloeg niet uit. Met man en macht bedwongen de brandweermannen het vuur en de hitte. Zelfs vanuit Middelkerke kwam er versterking om de brand te bestrijden.

De brandweer heeft door de hitte in het dak ook nog enkele uren moeten nablussen. De oorzaak van de brand is nog niet gekend. Onderzoek zal verder moeten uitwijzen wat er precies is gebeurd. Rond 8 uur waren de Groenestraat en de Beenhouwersstraat weer vrijgemaakt voor het verkeer.