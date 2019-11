Brand in appartementsgebouw in Blankenberge blijkt aangestoken

De brand in een appartementsgebouw in Blankenberge waarbij zaterdagochtend vijf bewoners werden geëvacueerd blijkt aangestoken. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Wie de brand heeft aangestoken, is nog niet duidelijk.

Zaterdagochtend brak er omstreeks 6.30 uur brand uit in de kelder van een appartementsgebouw op de hoek van de Consciencestraat en de Haelenstraat in Blankenberge. Al snel vormde zich een dik rookgordijn dat ook van buitenaf te zien was. De vijf bewoners, onder wie een moeder met twee kinderen, moesten door het raam geëvacueerd worden.

Brandstichting

De drie appartementen in het gebouw zijn tijdelijk onbewoonbaar door de rookschade. Eerst werd gedacht dat de brand was ontstaan door een kortsluiting maar nu blijkt het brandstichting te zijn. Wie de brand heeft aangestoken, is nog niet duidelijk. Het parket voert een onderzoek.

