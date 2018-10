Brand in appartement in De Panne

Een brand in een garage van een appartementsgebouw heeft een drie verdiepingen tellend appartement in de Veurnestraat in De Panne gisteravond tijdelijk onbewoonbaar gemaakt.

Eén bewoonster van de eerste verdieping werd met een ladder in veiligheid gebracht. Een andere bewoner van de derde verdieping kon zelf het pand verlaten.

Door de rookschade in de gemeenschappelijke ruimten konden de bewoners de nacht niet in hun appartement doorbrengen.

Accidenteel ontstaan

Ook een wagen die in de garage stond liep achteraan ernstige brandschade op. Door de interventie was de Veurnestraat volledig afgesloten ter hoogte van de interventie.Volgens de brandweer is de brand in de garage accidenteel ontstaan.