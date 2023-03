Er bestaat van zowat alles een Europees Kampioenschap, maar wist je dat er ook een EK schoenpoetsen is? Het hele weekend staan schoenpoetsers tegenover elkaar in Brussel om gekroond te worden tot de beste.

Bram Casier uit Blankenberge vertegenwoordigde ons land. Hij poetst schoenen in bijberoep en deed voor de eerste keer mee aan het Europees Kampioenschap. Liefhebbers konden hun schoenen gratis laten poetsen in Tour & Taxis in Brussel. Daarna beslist een jury wie de trofee en 500 euro krijgt. Uiteindelijk bleek dat Parijs de beste schoenenpoetser van Europa in z’n rangen heeft. Bram Casier belandde net naast het podium, op een vierde plek. Hij kreeg bovendien lovende woorden van de jury.