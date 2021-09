Bram Degrieck is weer burgemeester van De Panne, Ann Vanheste neemt ontslag

Coup de théatre op de gemeenteraad van De Panne: Bram Degrieck is opnieuw burgemeester. De constructieve motie van wantrouwen - die Ann Vanheste en een nieuwe meerderheid aan de macht bracht- is terug ingetrokken. Onder meer Ann Vanheste was niet op de gemeenteraad aanwezig, zij neemt ontslag...

Ann Vanheste is dus, minder dan een week na de politieke omwenteling in de kustgemeente, haar sjerp opnieuw kwijt. De plotse plotwending vanavond is er gekomen door het opstappen - eerder vandaag - van Marc Hauspie, als gemeenteraadsvoorzitter en raadslid. Daardoor had de nieuwe meerderheid (rond Ann Vanheste) eigenlijk geen meerderheid meer. Hauspie zou in de gemeenteraad namelijk opgevolgd worden door Stephane Bonte. En die hoort bij Actie, de partij die met Plan-B van Bram Degrieck drie jaar lang de meerderheid vormde.

Motie ongedaan gemaakt

Vanheste voelde de bui ongetwijfeld hangen. Ze was niet aanwezig op de gemeenteraad dinsdagavond. Ze wist dat er - door het plotse ontslag van Hauspie - geen meerderheid meer was om haar te steunen. Bram Degrieck zag zijn kans schoon en bracht het voorstel om de motie van wantrouwen - die hem vorige week ten val bracht - ongedaan te maken. Het kwam tot een stemming, die zelfs niet eens krap gewonnen werd door Degrieck en de zijnen. Ook meerdere raadsleden van de andere partijen stemden voor zijn voorstel. Andere onthielden zich.

Zo lijkt er een einde te komen aan een politieke vaudeville aan de westkust, en kan Bram Degrieck met zijn ploeg alsnog de hele rit uitzitten, de volle zes jaar. Al heeft dit ongetwijfeld wonden geslagen, onder de raadsleden maar ook onder de bevolking. Het was dan ook geen hard triomferende Degrieck, op het einde van de raadszitting. Maar wel een burgemeester die - in het besef dat hij weer burgemeester is - wil proberen om de komende periode de rust te laten weerkeren in zijn gemeente.

Ook Vanheste neemt ontslag als raadslid

De nieuwe termijn van Ann Vanheste als burgemeester van De Panne heeft dus amper een week geduurd. Ze maakte gisterenavond meteen ook haar ontslag bekend via een emotionele facebookpost.

