Brahim ondergaat metamorfose voor musicalrol

Vanaf 4 april is in Gent de musical "Pocahontas" te zien en daarin speelt Torhoutenaar en muzikant Brahim een prominente rol.

Hij vertolkt het personage Powathan, het Indianenopperhoofd. De metamorfose van Brahim is indrukwekkend en een heel proces. Na een klein uur in de make-up en na het opzetten van de verentooi draagt Brahim een grote mantel gemaakt van dierenhuiden, veren en kralen.

James Cooke van het theaterproductiehuis Uitgezonderd is enthousiast: "Alles ziet er bijzonder authentiek uit. Je kan pas het verhaal juist vertellen wanneer de beelden kloppen. Als ik Brahim zo zie, zijn we daar zeker in geslaagd." Brahim zegt al lachend: "Nu weet ik weer wat het is om haar te hebben, lekker warm in de winter zo".

Alle info over de musical vind je op www.uitgezonderd.be