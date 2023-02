Boze politiebonden trakteren voorzitter Open VLD op voetzoekers

In Oudenburg hebben de politievakbonden actie gevoerd tijdens een vragenuurtje met Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert. Ze willen een beter loonakkoord en een aanpassing van de eindeloopbaanregeling.

Open VLD organiseert een Vragenvuur door Vlaanderen waarbij voorzitter Egbert Lachaert vragen van burgers beantwoordt. Gisteravon was Oudenburg aan de beurt. Maar voor het café waar Lachaert zou langskomen stond een honderdtal vakbondsmilitanten. Ze voeren al een tijdje actie voor een beter loonakkoord omdat eerdere afspraken volgens de bonden niet werden nagekomen. Zo zou justitieminister Vincent Van Quickenborne nu ontkennen dat er een akkoord is, terwijl volgens de vakbonden hen loonopslag was beloofd. (lees verder onder de video)