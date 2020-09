Boze melkboeren voeren actie bij Milcobel

Ze vinden dat ze een betere prijs moeten krijgen voor hun melk. Milcobel is de grootste zuivelcoöperatie van het land en haalt bij meer dan 2.000 melkveehouders melk op om er onder meer roomijs, melkproducten en kazen van te maken. Maar blijkbaar komt ze volgens de melkveehouders financieel onvoldoende over de brug waardoor ze met verlies moeten werken. (Lees verder onder de foto)

De melkveehouders krijgen 28 euro per 100 liter melk. "Maar andere melkerijen zoals Inex en Danone geven 31 euro. De maat is vol". De nieuwe voorzitster van Milcobel werd vanmorgen buiten uitgejouwd. Er was even een grimmige sfeer. Daarna ging een kleine delegatie naar binnen om hun grieven bekend te maken. (Lees verder onder de foto)Intussen vraagt de voorzitster wat tijd. Ze wil in oktober met alle leden van de coöperatieve overleggen en belooft iets te doen aan de melkprijs. Intussen heeft de politie de straat en de fabriek afgezet.