Boze buizerd bezorgt wandelaars in Damme schrik: "Hij wil zijn kuikens beschermen"

In Sijsele bij Damme heeft de gemeente waarschuwingsborden gezet voor een roekeloze buizerd. Als fietsers passeren langs het oude spoorwegpad richting Donk beschermt de roofvogel zijn kuikens en dat komt bij passanten als zeer bedreigend over.

Het fietspad loopt door de velden en de bossen tussen Sijsele en Maldegem. Maar niet ver van de Rostuinstraat heeft een buizerd kuikens in zijn nest en dat zorgt voor wat onrust. "Vooral als je wandelt, want dan ga je het traagst. Dan denkt hij dat je zijn nest zal aanvallen", zegt een wandelaar.

Damme zegt dat mensen moeten molenwieken, moeten zingen of schreeuwen, maar zeker niet bang zijn.

Het verhaal van een boze buizerd is niet onbekend in Damme. In 2015 en 2018 maakten ze hetzelfde mee, in Moerkerke.

