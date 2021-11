Boze boeren komen op straat

Op 1 december plannen de boeren een grote tractorenactie in alle Vlaamse provincies, tegen het uitblijven van een stikstofkader. Dat heeft de Boerenbond aangekondigd.

Het uitblijven van een stikstofkader door de Vlaamse regering zorgt voor stijgende onzekerheid onder de Vlaamse landbouwers. "De toekomst van duizenden bedrijven staat op het spel", aldus een woordvoerster van de Boerenbond.

Daarom wordt een grote tractorenactie georganiseerd in alle Vlaamse provincies, op 1 december.

Niet alleen in Vlaanderen komen boze landbouwers op straat. Op 13 december protesteren boeren uit heel Europa in Brussel tegen de stijgende kosten voor landbouwers die Europese plannen met zich mee zullen brengen. Er is sprake van duizenden tractoren die naar Brussel zullen trekken. Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) zal alvast deelnemen aan die actie.