Boze apotheker deelt gratis mondmaskers uit

Een apotheker in Menen deelt vandaag gratis zijn voorraad mondmaskers uit en dat omdat hij vindt dat de overheid te kort schiet: Iedere burger had vandaag een gratis masker in de bus moeten hebben.

Ook de distributie via de warenhuizen vind hij maar niets omdat voor een goeie bescherming een woordje uitleg nodig is, zeker in de beginfase van de exit.

Jan De Bal: “Een mooi staaltje van geen respect vanuit de regering naar alle apothekers. Sinds het begin van de crisis hebben we er alles aan gedaan om iedereen van beschermingsmiddelen te voorzien, vragen te beantwoorden, ongeruste mensen duiding te geven en nu doet de regering alsof de grootwarenhuizen de redders in nood zijn. De grootwarenhuizen hebben de regering gered van de complete afgang, of zo proberen ze het te laten uitschijnen. De warenhuizen zullen vanaf maandag de chirurgische mondmaskers aanbieden aan de burgers, waarschijnlijk aan dumpingprijzen. Wat op zich een mooi gebaar lijkt. Maar ondertussen verkopen ze er 5 miljoen per week aan de overheid (waarschijnlijk aan een veel hogere prijs maar dat weet de burger niet). Uiteindelijk zal de burger ze toch betalen via de belastingen. En zo proberen zowel de grootdistributie als de regering er alsnog als "zorghelden" uit te komen. Misschien lagen de mondmaskers al weken klaar in hun loodsen, als we ze echt nodig hadden en hebben ze zo mee de schaarste veroorzaakt , wie zal het zeggen. Als de grootdistributie echt iets wil doen voor de maatschappij doe dan zoals ons: deel ze gratis uit.”

De apotheker deelt vandaag 1.500 chirurgische mondmaskers gratis uit aan inwoners van Menen.

In het begin van de coronacrisis verbood de regering de verkoopt van mondmaskers, omdat er een enorme schaarste was in de zorgsector. Alleen apotheken mochten ze nog verkopen. Dat verbod is nu opgeheven.