Bovenleiding komt naar beneden, kusttram over hele traject stilgelegd

Eerder op de dag was de bovenleiding al naar beneden gekomen in De Haan, waardoor het verkeer tussen De Haan en Oostende al werd stilgelegd. De afgelopen uren doken er echter nog meer problemen met de bovenleiding of andere technische problemen op, waardoor in eerste instantie beslist werd de trams aan lagere snelheid te laten rijden. "Maar daardoor nemen de vertragingen natuurlijk verder toe", zegt Sonja Loos, woordvoerster van De Lijn. "Uiteindelijk werd beslist het verkeer over het hele traject stil te leggen." Er rijden vervangbussen. De brandweer deelt water uit aan wachtende reizigers.

In De Haan is ook het gemeentelijk noodplan afgekondigd.