Boven De Wolken bijna gered

Al 6.638 mensen of groeperingen hebben geld gedoneerd aan de vzw Boven De Wolken, samen goed voor 478.457 euro. De vzw Boven de Wolken was dringend op zoek naar geld.

De vzw, die vijf jaar geleden is opgericht in Oostende, fotografeert overleden baby’s - sterrenkindjes - als herinnering voor de ouders. Sinds de start hebben ze meer dan 3.300 foto’s gemaakt. Alles is gratis, maar met de middelen die Boven de Wolken nu nog heeft, kunnen ze nog amper een half jaar bestaan. Daarom is er een grootschalige reddingsactie op poten gezet: Red Boven de Wolken. Ze willen zo 500.000 euro verzamelen. Een groot deel daarvan is dus al binnen, en de actie loopt nog 62 dagen.

