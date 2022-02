Bouwwerken casino Middelkerke officieel van start

Het startschot voor de bouw van het nieuwe casino in Middelkerke is gegeven. Burgemeester Jean-Marie Dedecker en Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters staken symbolisch de spade als eerste in de grond.

Na acht jaar wachten is het eindelijk zo ver. De bouw van het nieuwe casino in Middelkerke is gestart en er zit haast achter. Het Middelkerkse gemeentebestuur kreeg pas vorige maand de omgevingsvergunning van de Vlaamse overheid en vandaag zit de spade al in de grond. De aannemer krijgt van de burgemeester uitgerekend 644 kalenderdagen om het gebouw kant en klaar op te leveren. De opening staat namelijk al gepland op 23 december 2023.

Burgemeester Jean-Marie Dedecker is tevreden dat de werken op tijd zijn gestart: “Het is in ieders belang dat de werken zo vlot mogelijk verlopen. We grijpen in, in één van de meest belangrijke zones van onze badplaats en dat zal even op de tanden bijten zijn. Het is onvermijdelijk, maar gelukkig niet oneindig.”