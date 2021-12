Bouwstop elk weekend in Knokke-Heist voor minder hinder

Nieuwe appartementen schieten in Knokke-Heist als paddestoelen uit de grond. En dit soort bouwprojecten zorgt voor hinder. Zoals bestelwagens voor de etalages in de winkelstraten maar ook lawaaihinder.

Kris Demeyere, schepen van Openbare Werken in Knokke-Heist: "Kan u zich voorstellen als u als tweede verblijver naar de gemeente komt, of u hebt een appartement gehuurd, dat u ’s ochtends om 8u al wakker gemaakt wordt door drilboren of andere luidruchtige zaken? Dat is niet het ideaalbeeld van uw vakantie."

"Kleine zelfstandigen zijn slachtoffer"

De Bouwunie heeft wel vragen bij de uitgebreide bouwstop. De kleine zelfstandigen zijn het slachtoffer, zeggen ze.

Jean-Pierre Waeytens van Bouwunie: "Aannemers, zelfstandigen en KMO’s met een paar medewerkers in dienst. Die werken al eens op zaterdag om een deadline te halen of omdat de klant het vraagt. En dan vrezen we over het feit waar men de lijn gaat trekken. Vanaf wanneer is het storend? Een schilder lijkt me evident, dat dat zal mogen. Maar wat als die schilder moet schuren, wat als hij een stuk hout moet zagen? Een dakdekker die panlatten moet zagen. Gaat dat nog mogen? Er is heel veel onduidelijkheid en dat betreuren we."

De Bouwunie hoopt ook dat deze bouwstop geen trend wordt in andere steden en gemeenten.