Bouwondernemers positief over 2019

29% van de West-Vlaamse bouwbedrijven had in het 4de kwartaal meer werk dan in het derde kwartaal van 2018. 11% had minder werk. Voor de toekomst verwacht 21% meer werk en 21% minder, zegt de Bouwunie.

Het orderboekje is goed gevuld. 3 op 4 heeft tot 6 maanden werk. 11% 6 tot 9 maanden en 11% heeft werk voor meer dan 9 maanden.

Zoektocht arbeidskrachten moeizaam

11% van de West-Vlaamse bouwkmo’s heeft in de laatste weken van 2018 extra mensen aangeworven. 7% had minder werknemers. In de eerste drie maanden van 2019 denkt 18% met meer personeelsleden te werken. Niemand wil inkrimpen. De bouwbedrijven verwachten wel serieuze moeilijkheden in hun zoektocht naar geschikt personeel. Ze zeggen allemaal dat dit zeer problematisch tot quasi onmogelijk is. De arbeidsmarkt is en blijft krap. Technisch geschoolde werknemers zijn erg gegeerd, ook in de bouwsector.

‘Dringend lastenverlaging nodig’

Vooral het werkvolume zit goed, zeggen de West-Vlaamse bouwondernemers. Enkel over de nog altijd scherpe concurrentie zijn ze niet tevreden. Om te kunnen concurreren met de goedkopere buitenlandse bouwbedrijven is een lastenverlaging noodzakelijk. Deze is beloofd maar nog niet correct ingevoerd. “Onze hoop om dit snel ingevoerd te krijgen, ligt volledig in handen van het federaal parlement”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.