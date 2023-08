Bouwkraan valt op woning: veel schade, twee lichtgewonden

In de straat Het Rode Paard in Bellegem, bij Kortrijk, is vanmorgen een bouwkraan op een woning gevallen. Het mag een wonder heten dat er geen slachtoffers vielen.

Het gevaarte ging dwars door de slaapkamer waar twee kinderen lagen ter slapen, maar die liepen slechts enkele lichte verwondingen op. De ravage is aanzienlijk, maar de bewoners halen opgelucht adem, want het had veel erger kunnen zijn.

Het incident gebeurde rond 8 uur. De bouwkraan viel om een nog onbekende oorzaak op het voorste deel van een vierkantshoeve. Het gebouw werd zo in twee gespleten. Eigenaar: "Vanmorgen zaten mijn vrouw en ik aan het ontbijt. Plots hoorden wij een enorm lawaai, hebben we de kinderen horen roepen, zijn we naar boven gegaan om de kinderen te halen. Mijn gedachten zaten bij de kinderen, of zij ongedeerd waren. Dat was voor mij de enig zorg. Pas achteraf heb ik beseft wat er juist gebeurd is." De twee kinderen werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht, ze waren in lichte shock en waren ook lichtjes geraakt door enkele brokstukken.

Aan de hoeve zijn renovatiewerken aan de gang. "Dit is inderdaad een grote klap. Aan de andere kant, de kinderen hebben niets. En dat is eigenlijk ons grote geluk."

Het parket West-Vlaanderen heeft een expert aangesteld die de oorzaak van het ongeval moet achterhalen.