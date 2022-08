Bouwbedrijven activeren hitteplan

Om negen uur 's ochtends loopt de temperatuur al op tot 26 graden aan de trompetaansluiting in Kortrijk. Die temperaturen ideale werkomstandigheden, maar enkele uren later is het nog een stuk warmer.

Werknemers ontlasten

Bouwbedrijven activeren hun hitteplan om hun werknemers te ontlasten van de drukkende warmte, zegt COO Matthias Van Damme. "Ons hitteplan houdt in dat we de werken vroeger starten, in een koeler gedeelte van de dag. We starten om zes uur op onze werven. Wat we ook doen op zo'n hete dagen is extra gekoelde dranken voorzien en ook zonnecrème en luchtige kledij voor onze mensen."

Maatregelen tegen hitte en droogte

Maatregelen tegen de hitte duiken almaar vaker op. Het is ook een uitdaging voor de planning. "Het is inderdaad zo dat we een trend zien om onze plannen voor extreem weer - een hitteplan, een stormplan - dat die de laatste jaren meer in actie gezet worden. In de mate van het mogelijke houden we daar ook rekening mee in onze planning", aldus Van Damme.

Een sproeier aan de ingang van de werf en een tractor moeten stof weghouden, want de droogte veroorzaakt volgens sommige omwonenden hinder. De bouwbedrijven doen wat ze kunnen om alle hinder te beperken.