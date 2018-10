Bouw woontorens Waregem in voorjaar van start

Ontwikkelaars ION, Steenoven en Alheembouw zijn momenteel druk in de weer om de start van de eerste werken in gereedheid te brengen. Opmerkelijk: nog voor de eerste steen gelegd is, is al een kwart van de appartementen verkocht, waaronder twee penthouses met zwembad. De eerste bewoners worden in de loop van 2022 verwacht. Het bouwproject telt 13 bouwlagen, goed voor een hoogte van 45 meter. De woontorens zijn ‘Ascot’ en ‘Windsor’ gedoopt, met een knipoog naar de Britse paardenraces. Ze zullen 120 appartementen tellen.