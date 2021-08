Bouw tortillafabriek van Paulig officieel gestart

Paulig bouwt de nieuwe fabriek voor Poco Loco en Santa Maria tortilla’s. Die wordt gebouwd aan de overkant van de productiesite aan de Rumbeeksegravier. De nieuwe fabriek creëert werkgelegenheid voor meer dan 50 nieuwe medewerkers, vooral operatoren, techniekers, teamleaders en magazijniers. Daarnaast staan er nog 50 vacatures open. “De productiesite in Roeselare is op vandaag al de grootste binnen Paulig en met deze investering van 45 miljoen euro blijven we investeren in de verdere groei”, aldus Rolf Ladau, CEO van Paulig. Poco Loco maakt sinds 2010 deel uit van het internationale familiebedrijf actief in de voedings- en drankenindustrie. In België zijn Poco Loco en Santa Maria bekende Paulig-merken. De groep is actief in dertien landen, met tien productiesites. In ruim 25 jaar is het bedrijf hier gegroeid van 1 productielijn en enkele medewerkers tot 29 productielijnen en meer dan 700 medewerkers. (Lees verder onder de foto)

Duurzaamheid

Het gebouw wordt CO2-neutraal. De nieuwe productielijnen zullen grotere volumes kunnen produceren met minder energie. En er komt een tweede brug om de nieuwe fabriek te verbinden met het hoogbouwmagazijn, waardoor heel wat transport over de weg wordt vermeden. De nieuwe productievestiging zal in de lente van 2022 operationeel zijn.