Bouw nieuwe Howestcampus in Brugge gestart

In Brugge is de bouw gestart van de nieuwe Howestcampus aan de achterkant van het station. Het gebouw zal straks ruim 6.000 studenten ontvangen en moet 24 opleidingen huisvesten.

Vanmiddag werd de bouwstart gevierd in aanwezigheid van Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts. Lode Degeyter, algemeen directeur Howest: "Het is eigenlijk het sluitstuk van een heel belangrijk verhaal waarbij we alle opleidingen gaan integreren op deze site. Op termijn gaan we het Brugse centrum verlaten en alle opleidingen hier, vanuit de kruisbestuivingsgedachte, innovatief onderwijs en onderzoek kunnen beleven."

Het nieuwe campusgebouw vlak naast het station van Brugge is een gedroomde onderwijslocatie. Als kenniscentrum voor heel diverse opleidingen wordt het erg belangrijk. Ben Weyts, Vlaams Minister van Onderwijs: "Het is een duur project maar ook een fantastische inplanting. Dicht bij het station. Qua mobiliteit en bereikbaarheid zit dat snor. Het wijst als vlaggenschip ook op innovatie van onderwijs."

Met deze nieuwbouw zet Brugge zich nog meer op de kaart als onderwijsstad. Het duurt wel nog ruim twee jaar voor het complex afgewerkt is.