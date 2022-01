Bouw nieuwe casino van Middelkerke gaat van start nu de omgevingsvergunning is goedgekeurd

De laatste stap in de voorbereiding van het casinoproject is gezet: de omgevingsvergunning is uitgereikt, in aanwezigheid van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Vanaf maandag 10 januari start de aannemer met het inrichten van de werfzone.

Voor het casino zullen ze het Epernayplein verleggen richting zee met behulp van een uniek duinlandschap. De bolvormige indeling zal boven de duinen uitsteken.

Complex proces

Eind januari wordt de realisatie van het plankwerk het eerste wapenfeit in de realisatie van het casinoproject. De vergunningsprocedure voor het casino heeft heel wat voeten in de aarde gehad: “Het was een belangrijk en complex proces. Niet alleen door de omvang van het bouwwerk, maar vooral door de integratie van het gebouw met de zeewering, het Epernayplein en de ondergrondse parkeergarage”, zegt Guy De Meyer van Debuild NV, de aannemer.

(Lees verder onder de foto)

“Elk aspect van het veelzijdige bouwproject werd getoetst: van milieueffecten, over mobiliteit tot de invloed van de constructie voor de akoestiek en de windstromen. Dat resulteerde in een omgevingsdossier van 368 stukken en een toelichtingsnota van 299 pagina’s."

Project van lange duur

Het indienen van de omgevingsvergunning duurde iets langer dan gepland. Op 1 juli 2021 werd de vergunning ingediend bij het Vlaamse Gewest. "Op 6 december kregen we groen licht. Vanaf 10 januari richten we onze werf in. Eind januari beginnen we met de eerste belangrijke stap in het bouwproces: de installatie van de beschoeiing waarin we onze bouwput stelselmatig gaan uitgraven.”

"Eens afgewerkt, wordt het nieuwe casino in Middelkerke een eyecatcher aan de Vlaamse kust. Een toeristische trekpleister. Met de klimaatverandering, en de extremere weersomstandigheden die daarbij komen kijken in het achterhoofd, trekken we met dit project ook een belangrijke extra verdedigingsmuur op die Middelkerke en omgeving mee moet beschermen bij stormtij", zegt Vlaams minister van Omgeving en Toerisme Zuhal Demir.

"Mooiste nieuwjaarsgeschenk"

“Dit is het mooiste nieuwjaarsgeschenk voor Middelkerke”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. Iets meer dan een jaar na de onthulling van het project kunnen de werken starten. “Ik kijk nu vol vertrouwen en verwachting naar een vlotte bouwperiode. Uiteraard gaan wij de werken op de voet volgen en samen met het bouwteam alle eventuele overlast tot een minimum beperken. Ik ga ervan uit dat we het nieuwe casino op 23 december 2023 openen.”

Lees ook: