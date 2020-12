Begin mei starten de bouwwerken van het nieuwe woonzorgcentrum in Wakken. De bouw past in de reorganisatie van Samen vzw, de fusie van de woonzorgcentra in Wakken en Tielt.

De bouw zal in drie fasen gebeuren, waarbij telkens een bestaand gebouw wordt afgebroken, en vervangen door een nieuwbouw. De bewoners kunnen tijdens de werken terecht in Wakken, Tielt of een ander WZC van de GVO Woonzorggroep. Tegen 2024 komt er ook in Tielt een nieuwe vestiging. Daarmee breidt het aanbod uit van 220 naar 260 wooneenheden.