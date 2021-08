Bouw nieuw stadion Club Brugge grote stap dichterbij

Dat is een grote stap vooruit in het dossier. Eerder gaf de stad al een gunstig advies voor een nieuw stadion voor 40.000 supporters. Het milieueffectenrapport bestudeerde de impact van het nieuwe stadion op de mobiliteit, bewoning en het milieu in de omgeving. En dat lijkt over de hele lijn positief te zijn.

De Vlaamse Cel MER denkt dat het principe van 'combiticketing', waarbij de vervoerswijze en het tijdstip van aankomst op het ogenblik van een wedstrijdticket gemaakt wordt, de sleutel is voor het vermijden van een al te grote verkeersdrukte op wedstrijddagen. Verder zou de mogelijke geluidshinder en visuele hinder in de buurt beperkt blijven.

Het dossier vertrekt nu naar de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie. Zij moeten op basis van alle informatie een advies geven aan Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Het is zij die uiteindelijk de bouwvergunning moet afleveren.