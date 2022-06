Bouw dronecentrum Oostende goedgekeurd

Stad Oostende heeft de aanvraag goedgekeurd voor de bouw van een innovatief dronecentrum - of kortweg Drone Hub - in de Nieuwpoortsesteenweg.

"De oprichting en bouw van dit centrum past perfect bij de ambitie van Oostende om een echte pioniersstad te zijn", zegt de stad.

"Drones worden voor steeds meer doeleinden en in meer en meer domeinen gebruikt: vervoer, bewaking, transport, … ​ De technologie ontwikkelt razendsnel. Een topinfrastructuur voor de ontwikkeling, het testen en het evalueren van drones is dus belangrijk.

POM West-Vlaanderen neemt met het consortium Drone Port West-Vlaanderen de leiding om een innovatief dronecentrum op Oostendse bodem te bouwen. Voor de realisatie van de bouw worden middelen aangewend van het Europees project Drone Innovations." ​ ​​ ​

Indoor en outdoor vliegen

​“Er komt een loods en een outdoor vliegkooi, een stalen skeletstructuur voorzien van netten. Op die manier kunnen drones indoor, los van de weersomstandigheden, getest worden. De outdoor structuur laat dan weer toe om in weer en wind te testen en toch zeker te zijn dat de drones in gecontroleerde omstandigheden functioneren. Beide gebouwen vormen architecturaal één geheel”, aldus schepen bevoegd voor Omgevingsvergunningen Kurt Claeys. ​ ​​ ​

Pioniersstad met inzet op drones

​“Drone Hub is een belangrijke nieuwe stap in de voortgang van de droneprojecten in Oostende. De stad koos ervoor om in te zetten op onderzoek en (industriële) toepassingen van drones. Er waren immers al uitmuntende dronetoepassingen aanwezig op het grondgebied zoals de onderwaterdrones van het Vliz.

We slagen er nu in om verder een echte cluster uit te bouwen, denk maar aan de dronefabriek die er intussen ook al kwam én de terugkomst van de marine. We zijn de POM en Vives dan ook dankbaar voor de verdere ondersteuning en het mee inzetten op dit verhaal met Drone Hub”, vult schepen Verkeyn aan. ​​ ​

Drone Hub wordt gebouwd in de Nieuwpoortsesteenweg naast het VLOC.