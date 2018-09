Bouw dakserre Agrotopia kan starten

De laatste hinderpaal is nu van de baan. Eerstdaags komen bouwteam en ontwerpteam samen om de bouwwerken nog voor het einde van dit jaar te kunnen starten.

Een half jaar vertraging

Een aannemer die zich benadeeld voelde, tekende dit voorjaar verzet aan tegen de gunningsbeslissing bij de toewijzing van het bouwproject ‘Agrotopia’. Alle juridische procedures werden nu eenzijdig door die aannemer ingetrokken. Dit heeft de bouwwerken met 7 maanden vertraagd. Eerstdaags zal Inagro het bouwteam en het ontwerpteam samenbrengen om nog voor het einde van dit jaar de voorbereidende werken te kunnen opstarten.

Belangrijk project voor de sector

‘Agrotopia’ is een project van Inagro en REO Veiling om innovatieve technologieën in de landbouw uit te testen. De dakserre op de kistenloods van de veiling moet een motor zijn voor duurzame innovatie in de groentesector, een economisch belangrijke sector in West-Vlaanderen.