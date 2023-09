Bouw Boterhalle zal dubbel zoveel kosten als voorzien

De prijs van de nieuw te bouwen Boterhalle in Diksmuide zal oplopen tot bijna 9 miljoen euro, ruim het dubbele dan oorspronkelijk begroot. Oppositiepartijen N-VA en Vooruit pleiten voor uitstel, maar daar gaan meerderheidspartijen CD&V en Idee Diksmuide niet op in.

De oude Boterhalle is eind vorig jaar afgebroken. Het terrein aan de Grote Markt ligt momenteel braak. De nieuwe zaal voor evenementen, fuiven en allerlei activiteiten zal 600 vierkante meter groot zijn. Maar het project is nu al meer dan dubbel zo duur als aanvankelijk voorzien: van 4,1 naar 8,8 miljoen euro.

Bijna de helft van de stijging is te verklaren door stijgende prijzen van bouwmaterialen zoals beton en staal. Maar ook de stabiliteit van de ondergrond is minder goed, waardoor de funderingswerken duurder zullen uitvallen.

Oppositie vraagt uitstel

Op de gemeenteraad stelde N-VA-gemeenteraadslid Bert Laridon voor om het hele project uit te stellen, tot na de verkiezingen van volgend jaar, en dan opnieuw te kijken voor een versie zonder ondergrondse parking. Voor het stadsbestuur is dit geen optie.

Ook Vooruit-gemeenteraadslid Kurt Vanlerberghe ziet geen graten in een uitstel van de bouwwerken: ‘De Boterhalle is nu al vier jaar dicht, echt missen doen we ze niet. Er zijn genoeg andere ontmoetingszalen in Diksmuide’.

De start van de bouwwerken is al zeker voor begin volgend jaar. Diksmuide moet het project nog toewijzen aan een aannemer.