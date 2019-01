Bourgeois wil uitstel nu brexit-akkoord verworpen is

Dat heeft hij gezegd in een eerste reactie op de verwerping van het brexit-akkoord in het Britse parlement. Volgens Bourgeois zorgt de verwerping van de brexit-deal in het Britse parlement voor een bijkomende periode van onzekerheid voor Vlaamse burgers en bedrijven. Vooral havenbedrijven in Zeebrugge bijvoorbeeld. De kans op een chaotisch vertrek zonder akkoord en bijbehorende overgangsperiode stijgt hierdoor sterk, meent hij.

Verlenging

Volgens Bourgeois is de enige uitweg op korte termijn om chaos te vermijden de verlenging van de termijn van artikel 50, op zijn minst tot aan de Europese parlementsverkiezingen. Artikel 50 legt het vertrek op 29 maart. De verkiezingen vinden plaats op 26 mei. "Ik herhaal en hoop dat het Verenigd Koninkrijk nog altijd kan terugkomen op de onzalige Brexit, ook het Hof van Justitie bevestigde recent deze mogelijkheid", aldus Bourgeois. Het Britse parlement heeft zich gisteravond in een dramatische stemming met 432 tegen 202 stemmen gekant tegen het akkoord dat premier Theresa May met de Europese Unie had bereikt over de voorwaarden voor het vertrek van haar land.

