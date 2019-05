We stemmen zondag ook voor het Europees parlement, lijsttrekker voor N-VA is Geert Bourgeois. Unizo heeft hem uitgenodigd naar brouwerij De Halve Maan in Brugge.

De hele week trouwens trekt Bourgeois naar KMO’s in heel Vlaanderen. Unizo wil met de ronde door het land de Europese belangen van de Vlaamse bedrijven benadrukken. Brouwerij De Halve Maan is zo’n typisch Vlaamse KMO die voor haar groei vooral op het buitenland is aangewezen. En daarbij is politieke steun belangrijk. Want zonder politieke steun is het moeilijk opboksen in een Europa dat steeds meer regels opdringt.