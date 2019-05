Bourgeois leidt voor laatste keer ministerraad

Bourgeois, die 67 is,vertrekt met spijt in het hart. Hij is al sinds 2004 minister in de Vlaamse regering. Sinds de vorige verkiezingen is hij ook minister-president. Intussen zijn we meer dan 200 ministerraden verder die hij dus voorzat.

"Dat geeft enerzijds een goed gevoel, anderzijds zorgt dat voor een beetje weemoed. Ik heb het heel graag gedaan en ja, het is het afsluiten van een periode. Ik zal daar niet flauw over doen, het was mijn mooiste politieke periode en dat brengt wel wat emotie mee. Maar ik ben een rationeel mens en er zijn keuzes gemaakt in de partij die ik volop steun."