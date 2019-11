Preformateurs Geert Bourgeois en Rudy Demotte zijn vanmiddag ontvangen op het paleis in Brussel voor een verslag. Koning Filip start nu consultaties en dus blijft Bourgeois preformateur.

Geert Bourgeois, uit Izegem werd samen met Rudy Demotte op 8 oktober aangesteld om een weg te zoeken om een federale regering te vormen. De gewezen minister-presidenten moeten nagaan of een paars-gele regering mogelijk is rond N-VA en PS, met vier andere partijen - MR, Open Vld, CD&V en sp.a. . Vanmiddag gingen ze naar het Koninklijk Paleis voor verslag en gaven ze hun opdracht terug. De koning houdt zijn beslissing in beraad en vat consultaties aan.