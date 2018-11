Bourgeois betreurt vertrek Bart Tommelein

"We hebben 2,5 jaar goed en hard samengewerkt", zegt Bourgeois in een eerste reactie. Tommelein stapt eind december uit de Vlaamse regering om begin 2019 burgemeester te worden van Oostende. Niettemin wenst de minister-president hem ook veel succes toe als burgemeester. "Ik hoop dat mevrouw Rutten een goede vervanger zal aanduiden, want er ligt nog veel werk op de plank", voegt Bourgeois nog toe. Het is inderdaad aan Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten om een vervanger in de Vlaamse regering aan te duiden. Tommelein was zelf pas in mei 2016 in de Vlaamse regering gekomen, ter vervanging van Annemie Turtelboom.

