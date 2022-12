Boudewijnbrug is hersteld

De Politie van Brugge laat weten dat de Boudewijnbrug opnieuw open is. Gisteren was die defect.

"De brug was open voor het scheepsverkeer maar kan niet terug naar beneden. Je vermijdt best dat stuk van de ring", vroeg de politie woensdag.

Woensdagavond kwam het bericht dat de Boudewijnbrug in Brugge opnieuw open is.

UPDATE

De Boudewijnbrug is hersteld! — Politie Brugge (@PolitieBrugge) December 28, 2022

"Dringend investeringen nodig"

"De Vlaamse regering moet dringend investeren" in het onderhoud en herstel van de draai- en ophaalbruggen over het water in Brugge. Vlaams Parlementslid Annick Lambrecht van Vooruit luidde onlangs nog de alarmbel, nadat ze het probleem aankaartte bij bevoegd minister Lydia Peeters.