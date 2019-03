Boterhalle niet langer verhuurd

Het college volgt hiermee het negatief advies van de preventie-adviseur en de dienst gebouwen. De staat van de verwarmingsinstallatie en nutsvoorzieningen in het gebouw voldoen niet langer aan huidige veiligheidsvoorschriften.

Alternatief voor geplande activiteiten

De stadsdiensten zoeken op dit moment een alternatief voor de geplande activiteiten in samenwerking met de organisatoren. Afhankelijk van de activiteit zijn mogelijke alternatieven de eigen ontmoetingscentra, de sportzaal van het gemeenschapsonderwijs GO in de Grauwe Broedersstraat en de sportzaal van ’t Saam (campus Aloysius in de Wilgendijk). Voor grote activiteiten zoals fuiven gaan de stadsdiensten op zoek naar een andere piste zoals een hangaar of een grote zaal.

Opstart dossier evenementenhal Boterhalle

De nieuwe bestuursmeerderheid besliste afgelopen dinsdag om een nieuwe evenementenhal te bouwen op de huidige locatie. De stedelijke gebouwendienst start hiervoor de voorbereidende werken voor een procedure op voor nieuwbouw met aandacht voor bijkomende parkeerplaatsen op de site. De nieuwe evenementenhal moet opsplitsbaar zijn in afzonderlijke kleinere ruimtes voor het verenigingsleven. De evenementenhal is immers meer dan enkel een fuifzaal. De piste om appartementen boven de zaal te bouwen wordt verlaten.