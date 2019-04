Boslandbouw zorgt voor betere grond en waterbeheer

Dat is de conclusie na een eerste proefperiode met boslandbouw. Op hellende akkers, zoals op de flanken van de Rodeberg, staan nu bomen, die vermijden dat de toplaag wegspoelt. Dat is niet onbelangrijk, want met de klimaatverandering neemt ook de wateroverlast en de verdroging toe. Boslandbouw zorgt dus voor een beter waterbeheer.

"Pieken van regenval met sediment dat afstroomt, zorgen voor overlast in de dorpskernen met modderstromen en dat willen we hier brongericht aanpakken", zegt Bert Reubens van het Instituut voor Landbouw- en Visserij-onderzoek (ILVO). "Evenwijdig met de helling van het perceel graven we greppels en werpen we bermen op. Daarop komen dan bomen met de bedoeling om de kostbare toplaag vast te houden".

Boomsoorten

De olm en de wintereik zijn boomsoorten die in aanmerking komen. Die hebben een penwortel die naar beneden gaat en vast komt te staan. De verdroging gaat minder snel want de neerslag krijgt de kans om in de grond te sijpelen. In heel Vlaanderen zijn er al een zestigtal landbouwers die aan “agroforestry” of boslandbouw doen.