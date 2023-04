De Kemmelberg is een van de zeldzame plaatsen in ons land waar je in de vrije natuur van de boshyacinten kan genieten. Het gaat om een uitzonderlijk natuurfenomeen, maar voor de echte blauwe bloemenzee is het nog net iets te vroeg. De boshyacinten staan hier tussen half april en half mei op hun mooist. Toch zakten er al enkele duizenden bezoekers naar Kemmel af voor een wandeling tussen de blauwe bloemenpracht.